TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen lezzet dolu program Yemekteyiz'de yepyeni bir hafta başlıyor. Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacı ile ekrana gelen ve 10 bin lira için en lezzetli yemekleri yapma mücadelesi veren yarışmacılar birbirlerine puan veriyor. Peki, 21 Mayıs 2018'de Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gününde yarışacak isim kim? Yemekteyiz'de bugün neler yaşanacak? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 21 MAYIS 2018 FİLİZ HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yeekteyiz'in yeni haftasında ilk gün yarışmacısı olan evli ve 1 çocuk annesi Filiz Hanım rakiplerine il olarak düğün çorbası sundu. Filiz Hanımın çorba ikramı genel olarak beğenildi. Ara sıcakta Artvin yöresine ait olan Kada ikram eden Filiz Hanımın Kada sunumu yöresel bir yemek olduğu için eleştirildi. Ana yemeğinde kavurma ve güveçde patlıcanlı kapama pilavı ikram eden yarışmacının güveci çok yağlı bulundu ve kavurmasının ağır geldiği iddia edildi. Son olarak tatlı ikramında meyveli sürpriz yumurta tatlısı ikram eden Filiz Hanımın tatlısının adı çok tartışılırken tadı da çok fazla beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 21 MAYIS 2018 FİLİZ HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasında ilk gün yarışmacısı olan ve iddiasıyla dikkatleri üzerine toplayan Filiz Hanım, Ergün Beyden 3, Mustafa Beyden 4, Fevziye Hanımdan 3 ve Nuray Hanımdan 3 puan alarak toplamda 13 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com