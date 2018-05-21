﻿ Survivor 2018 21 Mayıs Son Bölümde Kim Elendi?

Survivor 2018 21 Mayıs Son Bölümde Kim Elendi?

Survivor 2018’de bu akşam yine bir veda olacak. Gönüllüler takımından bir yarışmacı adaya veda edecek. Gönüllüler takımında bu hafta eleme adayları Nagihan, Damla, Yağmur ve Birsen oldu. Bu akşam 4 kadın yarışmacı arasından en az oyu alan hayalleri ile vedalaşacak. Peki, Survivor 2018 21 Mayıs Son Bölümde Kim Elendi?

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Survivor 2018 21 Mayıs Son Bölümde Kim Elendi?
Survivor 2018 21 Mayıs Son Bölümde Kim Elendi? Tarih: 2018-05-21 Saat: 23:37:17
Güncelleme : 2018-05-21 23:37:17

Survivor 2018’de bu akşam yine bir veda olacak. Gönüllüler takımından bir yarışmacı adaya veda edecek. Gönüllüler takımında bu hafta eleme adayları Nagihan, Damla, Yağmur ve Birsen oldu. Bu akşam 4 kadın yarışmacı arasından en az oyu alan hayalleri ile vedalaşacak. Peki, Survivor 2018 21 Mayıs Son Bölümde Kim Elendi?

Survivor’da bir veda konseyi daha bu akşam yapılacak. Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacı bu hafta Survivor 2018’e veda edecek. Yağmur, Birsen, Damla ve Nagihan arasından kim elenecek? Survivor kim elendi 21 Mayıs sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. 

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI
Eleme öncesinde Survivor’da baraka oyunu oynandı. Baraka oyununda ünlüler 4 – 1 galipken bir anda yine kaybetmeye başladı. Oyun 9 – 9’a gelince bayrak yarışı yapıldı ve kazanan son anda attığı topla Hilmicem ve gönüllüler oldu. Bu hafta da rahat adada gönüllüler takımı kalacak. 

SURVİVOR 2018 21 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI
Survivor kim kazandı 21 Mayıs sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Ödül oyununda yine karşı karşıya gelen takımlar, Golden Rose ödülünü kazanmak için yarışıyor. Kazanan takım, ünlü markanın ürünlerini kullanarak bol eğlenceli bir akşam yemeğine katılacak. 

Ödül oyununa yine ünlüler takımı iyi başladı, ama kazanan gönüllüler oldu. 

SURVİVOR KİM ELENDİ 21 MAYIS

Survivor 2018'de 21 Mayıs günü elenen isim Birsen oldu. 

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