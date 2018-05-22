İzmir'in göbeğinde dehşet. Suriyeli baba, oğlunu ayaklarından zincirleyerek pencereye bağladı. Olayın polise intikal etmesi ile kaçan cani baba her yerde aranıyor.

Bir de 11 yaşındaki oğlunu döven, ayaklarından Zincire vurarak pencere demiri ne kilitleyen Suriyeli Baba her yerde aranıyor. Cani Baba hakkında 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' açılan davada yakalama kararı çıkarıldı.

ZİNCİRE VURULMUŞ HALDE POLİSLER GÖRDÜ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2016 yılında meydana gelen olayda, sahilde devriye görevini yürüten polis ekipleri adının M.H.H. olduğunu öğrendikleri bir çocuğun ayak bileğinde asma kilit ve zinciri olduğunu fark etti. Polis ekipleri hemen çocuğu alarak karakola götürdü.

ÇOCUĞUNU ZİNCİRE VURAN BABA GÖZALTINA ALINDI

O dönem 11 yaşında olan küçük çocuğu babasının ayağından zincirledi ve pencere demirine kilitlediği öğrenildi. Küçük çocuğun ifadesi üzerine polis ekipleri Suriyeli babayı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda darp izle rastlandığı öğrenildi.

YAPTIKLARINI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan cani Baba Polis Merkezi'nde yaptıklarını kabul etmedi. çocuğun Kendisinden izin almadan evden kaçtığını söyleyen Suriyeli Mahmoud H.H., çocuğu Zincire vurduğunu reddetti. Mahmoud H.H. emniyete yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken hakkında 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı. Mahkeme Suriyeli cani Baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı.