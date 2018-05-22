Altın fiyatları son iki günde yaşadığı artışlarla alıcısını şoka uğratırken yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları 22 Mayıs 2018’de nasıl ilerledi? İşte detaylar…

Altın fiyatları son zamanlarının en yüksek ilerleyişinde devam ederken fiyatlardaki artışta döviz kurundaki artışın etkisi olduğu analistlerin yorumları arasında yer alıyor. Son iki günde yaşadığı artışlarla alıcısını üzen altın fiyatları yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki bu artışın ilerleyen günlerde de devam etmesi beklenirken 22 Mayıs 2018 tarihinde altın fiyatları günün ikinci yarısında nasıl ilerledi? Çeyrek altın ve gram altındaki son durum ne? Cumhuriyet altını yükselişe devam ediyor mu? İşte 22 Mayıs 2018 günün ikinci yarısında altın fiyatları ve tüm detayları…

CUMHURİYET ALTINDA BÜYÜK REKOR

22 Mayıs 2018 günün ikinci yarısında altın fiyatları artışa tüm hızıyla devam ediyor. Güne çok yüksek ve hızlı bir başlangıç yapan fiyatlar yine değişmedi ve çeyrek altın 313,92 liradan işlemine devam etti. Gram altın ise 193,63 liradan alıcısını bulmaya devam etti. Altının ons fiyatı 1.295 lirayla yoluna devam ederken tam altın 1.252,yarım altın ise 628,85 liradan alıcısını buluyor. Öte yandan Cumhuriyet altını son iki günde yaşadığı büyük artışla ilerlerken 1.265 liradan alıcısını karşılıyor. Beşli altın 6.247 liradan vitrinleri doldururken 22 ayar bilezik ise 175,31 lirayla işlemini sürdürüyor.