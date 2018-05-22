Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla ekrana gelen TV8 ekranlarının lezzet veren yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın ikinci günü geldi çattı. Haftanın ikinci günü yarışan isim Ergün Bey oldu. Peki, Ergün beyin evinde neler yaşandı? Ergün Bey rakipleri için nasıl bir menü hazırladı? Ergün Bey rakiplerinden toplam kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 22 MAYIS 2018 ERGÜN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gününde yarışan isim olan Ergün Bey rakiplerine ilk olarak domates çorbası ikram etti. Ergün Beyin domates çorbası genel olarak beğenildi. Ara sıcak yemeğinde cevizli kıymalı bören sunan Ergün Beyin böreğinin tadı beğenilmedi. Ana yemeğinde tam bir ramazan menüsü çıkaran Ergün Bey, çoban kavurma ve devamında nohutlu bulgur pilavı ikramı yaptı. Ancak Ergün Beyin çoban kavurması eleştirildi ve kıyaslama yapıldı. Son olarak ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç ikramı yapan Ergün Beyin güllacı oldukça lezzetli bulundu ve kıvamı beğenildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 22 MAYIS 2018 ERGÜN BEYİN PUANI

Haftanın ikinci gününde yarışan Ergün Bey gün sonunda rakiplerinden, Fevziye Hanımdan 3, Mustafa Beyden 3, Filiz Hanımdan 4 ve Nuray Hanımdan 3 puan alarak gününü 13 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com