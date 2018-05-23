﻿ Doların Ve Euro’nun Ateşi Sönmüyor! Fiyatlar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor

Doların Ve Euro’nun Ateşi Sönmüyor! Fiyatlar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor

Ekonomi piyasasında oldukça hareketli saatler yaşanıyor! Her geçen gün yeni bir rekor seviyesine çıkan dolar ve Euro fiyatları yine kendi rekorlarını egale etti ve dolar 4,95’i görürken, Euro ise 5,73’e kadar yükseldi. İşte detaylar…

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Doların Ve Euro’nun Ateşi Sönmüyor! Fiyatlar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor
Doların Ve Euro’nun Ateşi Sönmüyor! Fiyatlar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor Tarih: 2018-05-23 Saat: 11:38:43
Güncelleme : 2018-05-23 11:38:43

Ekonomi piyasasında oldukça hareketli saatler yaşanıyor! Her geçen gün yeni bir rekor seviyesine çıkan dolar ve Euro fiyatları yine kendi rekorlarını egale etti ve dolar 4,95’i görürken, Euro ise 5,73’e kadar yükseldi. İşte detaylar…

Haftalardır yükselişe devam etmekte olan dolar ve Euro fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Bugün ise yeniden kendi rekorlarını egale eden dolar kuru 4,95’e kadar yükseliş gösterirken, Euro ise 5,73’e kadar yükseliş gösterdi. 

Bu son yükselişlerinin ardından yeniden hafif de olsa bir gerileme olan doların fiyatı 4,88 olurken, Euro ise 5.72 oldu. 

BORSA İSTANBUL DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Borsa İstanbul’dan ise dün yaşanılan bu yükselişler sonrasında bir açıklama gelmiş ve Türk Lirası’na olan güvenlerinden bahsederek, döviz varlıklarını Türk Lirası’na çevirdiklerini ifade etmişti. Yapılan açıklamada ise, "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir"  ifadelerine yer verildi. 

Bunun yanı sıra ekonomi uzmanları tarafından da fiyatlardaki yükselişler ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda Merkez Bankası’nın ve gerekse de hükümet tarafından ve siyasiler tarafından yapılacak olan açıklamalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekonomi uzmanları son süreçte yapılan müdahalelerin kur üzerinde bir etki yaratmadığını da ifade etti.

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