Geçmişte yaşanan İbrahim Kutluay ve Demet Akalın aşkının son bulmasına sebep olarak gösterilen Demet Şener, canlı yayında bu konuyla ilgili açıklama yapan Ece Erken ile birbirine girdi. Canlı yayında yaşanan tartışmanın yargıya taşınacağı öğrenildi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında yorumculuk yapan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Demet Şener’in bir takipçisine Demet Akalın ile ilgili yaptığı yorumu değerlendirdi. Demet Şener, ‘Demet Akalın yıllarca üzerimden prim yaptı artık susmak yok’ ifadelerinde bulunmuş ve bu sözler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

‘DEMET AKALIN’IN EŞYALARI KAPIYA ATILDI’

Canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ece Erken, zamanında Demet Akalın’ın eşyalarının kapıya atıldığını söyleyerek Demet Şener’i bir hayli sinirlendirdi. Canlı yayındaki bu açıklamaya kızan Şener, telefon bağlantısı gerçekleştirerek oldukça ağır sözler kullandı.

‘ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM’

Yayına bağlanan ve Ece Erken hakkında oldukça ağır ithamlarda bulunan Demet Şener, ‘Orada oturan ve yayın ilkelerine uymak zorunda olduğunuz bir şeyi araştırmadan, sadece duyumlarla birilerinin maşaları olarak söylenen sözlerin özellikle Ece Erken tarafından söylenenlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını şerefim üzerine yemin ederim’ dedi. Demet Şener’in sarf ettiği sözlere sinirlenen Ece Erken, ‘Bende şerefim üzerine yemin ederim ki anlattığım olayları bizzat kendim yaşadım’ dedi. Ece Erken’in sesini yükselterek kendisine cevap vermesine bir hayli öfkelenen Şener, canlı yayında tansiyonu bir hayli yükseltti.

KONU YARGIYA TAŞINACAK

Canlı yayında her iki ismin de birbirine ağır ifadeler kullandığı görülürken konunun yargıya taşınacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com