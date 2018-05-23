TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu'nun mükemmel renkli sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'in bugünkü yarışmacısı yaklaşık 15 yıldır aşçılık yapan Nuray Hanım oldu. Hem mesleği hem de kendine olan güveniyle iddialı olan yarışmacı Nuray Hanımın evinde neler yaşandı? Nuray Hanım menüsünü yetiştirebildi mi? Nuray Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 23 MAYIS 2018 NURAY HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in üçüncü gününde yarışan isim Nuray Hanım rakiplerine ilk olarak havuçlu zencefil çorbasu sundu. Nuray Hanımın çorbasında çok yoğun zencefil tadı alındığı belirtildi. Ara sıcak yemeğinde etli yaprak sarması sunan yarışmacının sarmasının tadı beğenildi ancak şekli çok kalın bulundu. Ana yemek ikramında kuzu incik haşlama ve iç pilav sunan Nuray Hanımın etinin pişmediği iddia edildi ve ana yemeği hiç beğenilmedi. Son olarak oldukça iddialı olduğu tatlısı kızarmış dondurma sunan Nuray Hanımın tatlısı çok bebeğnildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 23 MAYIS 2018 NURAY HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in genç annesi Nuray Hanım yemeklerini sundu ve yorumlarını aldı. Rakipleri Nuray Hanıma gün sonunda Ergün Beyden 2, Mustafa Beyden 3, Filiz Hanımdan 3 ve Fevziye Hanımdan 5 puan alarak 13 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com