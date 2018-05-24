Arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşların ofisine baskın 3 kız dehşet saçtı. Bıçakla ofiste kızı tehdit eden ve döven kızlar yaptıklarını aynı zamanda cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri İzleyenler çirkin olay karşısında şaşkına dönerken, saldırıya uğrayan kız ise arkadaşlarının kendisini “seni satarız” diye tehdit ettiklerini söyledi.

Batman'da yaşları 20 olduğu tahmin edilen 3 kız arkalarından konuştuklarını iddia ettikleri kız arkadaşların işyerini bastı. Genç kızı döven kıyafetlerini çıkarmaya çalışır tehdit ve küfür eden kızlar yaptıklarını utanmadan cep telefonları ile kaydetti. Aynı zamanda çirkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan kızlara ihlas Haber Ajansı muhabirleri telefonla uğraştı. Mağdur kız Başından geçenleri rağmen korkudan suç duyurusunda bulunan adını söylerken saldırgan kız ise yaptıklarından bir pişmanlık duymadığını bir daha olsa yine yapacağını dile getirdi.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİLER

Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazada 14 Mayıs günü meydana gelen olayda biraz Ada ofiste çalışan 8 yaşındaki İ.D. isimli genç kız, 20’li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen 3 kız Tarafından arkasından konuştuklarını iddia ederek Öğle saatlerinde saldırıya uğradı. Ofise gelen ve genç kızla bir süre konuşan kızlar daha sonra kıza küfür edip tehdit etmeye ve dövmeye başladı. Bununla da yetinmeyen kızlar genç kız ofisin banyosuna götürdü Ve burada kıyafetlerini çıkartmaya çalıştı. Daha sonra tekrar masasına getirdikleri kızı bıçakla tehdit eden 3 kız yüzünü bıçakla çizerek kıyafetlerini çıkarmasını ve kamera karşısında özür dilemesini istedi. Kızlar bu anları an ve an cep telefonu kamerası ile kaydederken sosyal medya hesaplarından da ibret olsun adı altında paylaştı.

“SENİ SATARIZ DİYE TEHDİT ETTİLER”

İhlas Haber Ajansı mağdur genç kıza telefonla ulaştı. Genç kız ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu, kendisinin onların arkasından konuştuğunu iddia ettiklerine ve daha önce de burada Onları ağırladığını söyledi. Saldırgan kızların kendisini tehdit ettiğini söyleyen mağdur kız sen bizim arkamızdan konuşamazsın dediklerini ve senin satarız diye tehdit ettiklerini söyledi. Olay nedeniyle çok korktuğunu söyleyen İ.D. korkudan suç duyurusunda bile bulunmadığını dile getirirken Can güvenliğinin olmadığını söyledi.

PİŞMAN DEĞİLİM YİNE YAPARIM

Olayda genç kıza saldıran E. isimli kız ise, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri rağmen iyi değilken sadece kendisini dövdüğünü söyleyerek, yaptıklarından dolayı pişman olmadığını yine yakalarsa yine yapacağını her türlü rahat bir insan olduğunu ve Kırk yıl ceza olacağını bilse yine yapacağını söyledi. Diğer kızlar ise telefonlarına cevap vermedi.