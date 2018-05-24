Edirne’nin Keşan ilçesinde, Bakkala gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki çocuk sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddiası ile hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun annesiyle doktoru önemli açıklamalarda bulundu. Acılı anne çocuğunun Bakkala gitmek için evden çıktığını 5 dakika sonra eve geldiğinde ise elinin ayağının ters döndüğünü söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Gedik sokakta dün sabah saatlerinde yaşanan olayda 8 yaşındaki küçük çocuk mahalledeki Bakkala gitmek için Evden evden çıktı. fakat evlerinin Çok yakında bulunan mektup Bir binada uyuşturucu madde verildiği iddia edilen çocuk önce Keşan Devlet Hastanesi'nde Daha sonra da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk burada her ihtimale karşı müşahede altına alınırken yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Küçük çocuğun annesi ise çocuğuna uyuşturucu maddenin Mahallede bulunan bir çocuk tarafından verildiğini iddia ediyor.

BAKKALA ÇIKTI, GELDİĞİNDE BU HALDEYDİ

Küçük çocuğun annesi Kezban K., Çocuğunu zaten kalp hastası olduğunu ve zihinsel özürlü olduğunu belirterek, Olayın hemen öncesinde evde olduğunu Fakat daha sonra Bakkala gitmek için evden çıktığını söyledi. O Sırada küçük bebeğini emzirdiğini söyleyen anne çocuğunun 5 dakika sonra eve geldiğinde elinin ayağının ters olduğunu dile getirdi. Mahalleden bir çocuğun çocuğa Bonzai içirdiğini söyleyen anne, hemen ambulans çağırarak çocuğu hastaneye kaldırdıklarını dile getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, TAKİP EDİLİYOR

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı Konu hakkında yaptığı açıklamada çocuğun takipli ve raporlu bir hasta olduğunu belirtti. Çocuğun sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu söyleyen Samancı, Herhangi bir klinik yani yetkisinin bulunmadığını ancak önlem amaçlı olarak çocuğun yoğun bakımda tedavi altında tutulduğunu söyledi.