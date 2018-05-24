Irak’ın El Ambar şehri Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood kaçırılarak, elleri ve ayakları bağlanıp eşine çekilen fotoğraflar gönderildi. Emniyet müdürünün eşinden 2,5 Milyon dolar fidye isteyen şahıslar, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Rehin tutulan emniyet müdürü kurtarılırken, kaçıran şahıslardan birinin Suriye, üçünün ise Iraklı olduğu anlaşıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ne dün akşam Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden gelen telefonda, A.M. isimli bir Türk vatandaşının Iraklı arkadaşı Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’unun kaçırıldığını ve en son Trabzon ilinde olabileceğine dair emniyete ihbarda bulunulduğuna dair bilgi verildi. Emniyete verilen bilgide, Iraklı şahsı kaçıran kişilerin ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğraf atarak 2,5 milyon dolar fidye istediği, verilmemesi durumunda da şahsı öldürmekle tehdit ettikleri belirtildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda kaçırılan şahsın İstanbul’dan Trabzon’a hava yolu ile getirdiğini belirledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kaçırılan şahsın araçla Havalimanı'ndan Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki bir eve götürüldü belirlendi. Güvenlik Güçleri kaçırılan şahsın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 33 yaşındaki aFe Mohammad Matar Ramadhan, 36 yaşındaki Noah Mahmood Olaıwı, 27 yaşındaki Subhı Hammad Alsalama ve 33 yaşındaki Suriye uyruklu Faysal Alhüseyin gözaltına alındı.

ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLAYIP EŞİNE FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞLER

Irak’ın El Ambar şehri Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood ise operasyon düzenlenen evde başka bir odada bulunarak kurtarıldı. Kaçırılan emniyet müdürünün ailesinden 2,5 milyon dolar fidye istendiği öğrenilirken, talihsiz adamın yatak üzerinde elleri ve kolları bantlanarak bağlanmış şekilde bulunduğu öğrenildi. Şahıslar, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.