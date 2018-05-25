Günler boyu mezarlığa giden ve burada bir mezarın başında ağlayan genç kızın bulunduğu ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi ettirildiği daha önce açıklanmıştı. Görevliler genç kızın dün gece tekrar mezarlığa geldiğini görünce onu yakaladı ve ilk kez görüntülendi.

Çorum’da Ulu Mezarlık'a geceleri gelen ne Fatma çiftçiye ait olduğu öğrenilen mezarın başında ağlaması ile gündeme gelen genç kız Dün Gece yeniden mezarlığa geldi. Bu defa görevliler 17 - 18 yaşındaki genç kızı yakaladı. Genç kızın görevlilere kendisine bırakmaları konusunda yalvardı öğrenildi.

GÜNLERCE YAKALANMASI BEKLENMİŞTİ

İlk olarak yerim 16 Nisan gecesi ortaya çıkan siyah giysiler Ayağında kırmızı ayakkabıları olan genç kızı tekne mahallesindeki uzun mezarlık görevlileri fark etmiş Fatma Çiftçi ait mezarın başında konuşup ağlayan genç kızın birkaç gün üst üste gelmesi üzerine konu basınında taşınmıştı. Görevliler genç kızı bulmak için not bile bıraktı ancak genç kız Daha sonra polis tarafından evinde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

POLİS FOTOKAPAN BİLE KURMUŞTU

Polis ekipleri de görevlerini ihbarı üzerine Harekete geçmiş ve genç kızlar bulabilmek için mezarlıkta bir takım önlemler almıştır. Hatta Fatma Çiftçi'nin mezarını görecek şekilde mezarlığa kamera bile yerleştirilmiş Ancak bütün çabaları sonuçsuz kalmıştı.

TÜRKİYE ONU KONUŞTU

Olayın gündeme gelmesiyle Birlikte Türkiye'ye genç kızı konuşmaya başladı. Görsel ve yazılı basında günlerce geniş yer bulan olayın ardından genç kızı görebilmek için Çorum ve çevre illerden Akın Akın mezarlığa vatandaşlar geldi. Ayrıca Fatma Çiftçi’nin mezarı başında dua eden vatandaşlar bile oldu.

İDARİ VEYA ADLİ İŞLEM YAPILMADI

Genç kızın daha sonra bulunduğu ve psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi edildiği söylenmişti. Çorum Valiliği ile konu hakkında bir açıklama yaparak bir kişinin özel sebepler nedeniyle mezarlıklar olmasının Emniyet ve asayiş emmesini bir durum oluşturmadığı bu nedenle idare ya da biri diye bir işlem yapılmadığını duyurmuştu.

DÜN GECE YAKALANDI

Dün Gece yeniden mezarlığa gelen gizemli kızılır mezarlık görevleri yakaladı. Genç kızı mezarlıkta el feneri ile uzun süre arayan görevler Daha sonra bir mezarın arkasına saklandığını fark etti. Görevleri görünce korkan geri kaçmaya çalışan genç kız abi Beni Bırakın da gideyim diye yalvarmaya başlayınca görevler genç kızı sakinleştirdi.