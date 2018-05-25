Survivor 2018 25 Mayıs Türkiye ödülü için ikinci raunt bu akşam oynanacak. Dün akşam ilk oyun oynanmış ve kazanan gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı büyük farkla oyunu kaybetmenin verdiği üzüntü ile bu akşam ikinci oyunu kazanmak ve en azından oyunu finale taşımak istiyor. Peki, Survivor 2018 25 Mayıs Türkiye Ödülü Oyununu Kim Kazandı? 25 Mayıs Survivor Exathlon Parkuru neler yaşandı?

25 Mayıs Survivor 2018 son bölümde heyecan yine dorukta. Bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımları bir kez daha Türkiye ödülü oyunu için sahaya çıkıyor. Türkiye ödülü için yarışmacılar bu defa farklı bir parkurda yarışıyor. Bugün kadar diğer ülkelerin Survivor yarışmacılarının yarıştığı Exathlon Parkurunda dün akşam ilk defa oyuna çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları Türkiye ödülünü kazanabilmek için karşı karşıya gelmişti. Türkiye ödülünde avantajlı duruma geçen gönüllüler takımı oldu. Bu akşam ise iki takım ikinci raunt için karşı karşıya gelecek. Survivor 2018 Türkiye ödülü öncesinde yarışmacılar Yapı kredi bankasının ödülü için karşı karşıya gelecek.

SURVİVOR 2018 25 MAYIS ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018 25 Mayıs ödül oyunu şu anda oynanıyor, kazanan takım belli olduğunda size buradan aktaracağız. Survivor 2018'de villa ödülü için oynanan oyunda ünlüler takımı sahaya moralleri bozuk şekilde geldi. Ancak, oyun 10 - 0 ünlüler takımının üstünlüğü ile tamamlandı. Ünlüler bu oyunu kazanarak Türkiye ödülü oyunu öncesinde hem karınlarını doyurdu hem de havuzda eğlenerek moral buldu.

SURVİVOR 2018 TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018 Türkiye ödülü için heyecan dorukta. İlk oyunu kazanan gönüllüler bu oyunu da kazanıp uzatmaya bırakmadan İstanbul biletini almak istiyor. Ünlüler ise bu oyunu alarak İstanbul oyununu uzatmaya götürmek istiyor. Ödül oyunu had safhada gergin geçerken, oyun bir o takıma bir bu takıma gidiyor.