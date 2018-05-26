Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine kısa süre içerisinde 25 bin 500 polis adayı alımı yapılacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 2018 yılında, lisans, ön lisans ve lise mezunu olmak üzere toplam 25 bin 500 polis adayı alımı yapılacak. Yapılacak alımların 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) lisans mezunlarından 3 bin ve Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) lise mezunlarından 2 bin 500 aday şeklinde olacağı belirtildi.

POLİS AKADEMİSİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN AÇIKLANDI

Açıklama, "www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamada 25 bin 500 polis alımı için şartların ve başvuru tarihlerinin Temmuz ayında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı belirtildi.

2014 YILINDAN BU YANA TOPLAM 82 BİN ALIM YAPILDI

Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan 2014 yılının Mayıs ayından bu yana 10 bin 500 amir ve 71 bin 500 polis memuru mezun oldu. 2014 yılından beri emniyete kazandırılan polis sayısı toplamda 82 bin oldu. 2018 yılında yapılacak olan alımlarla birlikte teşkilata kazandırılan polis sayısı 107 bin 500 olacak.

Alımlara ilişkin detaylar yayınlandıktan sonra sitemizden sizlere ulaştıracağız.