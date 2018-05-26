﻿ WhatsApp'ta Akıl Almaz Hata! Artık Engellenen Kullanıcılar Mesaj Atabiliyor

WhatsApp'ta Akıl Almaz Hata! Artık Engellenen Kullanıcılar Mesaj Atabiliyor

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta son güncellemenin ardından inanılmaz bir hata ortaya çıktı. Kullanıcılar WhatsApp gibi değil bir uygulamanın yaptı bu hataya büyük tepki gösterdi. WhatsApp'a gelen son güncellemenin ardından artık engellenen kişiler mesaj gönderebiliyor.

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WhatsApp'ta Akıl Almaz Hata! Artık Engellenen Kullanıcılar Mesaj Atabiliyor
WhatsApp'ta Akıl Almaz Hata! Artık Engellenen Kullanıcılar Mesaj Atabiliyor Tarih: 2018-05-26 Saat: 02:29:08
Güncelleme : 2018-05-26 02:29:08

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta son güncellemenin ardından inanılmaz bir hata ortaya çıktı.  Kullanıcılar WhatsApp gibi değil bir uygulamanın yaptı bu hataya büyük tepki gösterdi.  WhatsApp'a gelen son güncellemenin ardından artık engellenen kişiler mesaj gönderebiliyor. 

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını şok eden bir gelişme yaşandı.  Son güncelleme ile uygulamaya Entegre edilen bir özellik hataya neden oldu. Engellenen kişilerin mesaj atabilmesine olanak sağlayan bu hatanın ardından dünyaca ünlü uygulamayı kullanan binlerce kişi tepkilerini dile getirdi. Peki, bu sorunun bir çözümü var mı?

ENGELLENEN KULLANICILAR MESAJ ATABİLİYOR
WhatsApp'ta bulunan engelleme özelliği sayesinde engellenen kişiler size mesaj gönderemiyor ve profil fotoğrafınızı ya da durumunuzu göremiyor.  Fakat uygulamaya yeni gelen yeni güncellemenin ardından WhatsApp kullanıcıları engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı.  Mesaj gelmesine rağmen engellenen kişilerin hala engellenenler listesinde olması kullanıcıları şok etti.  Tek yeni güncelleme ile WhatsApp'a gelen bu hatayı düzeltmenin bir yolu var mı?

WHATSAPP'TA ENGELLENEN KİŞİDEN MESAJ ALMA NASIL ÖNLENİR?
 WhatsApp'ta bu hatayı düzeltmek Aslında oldukça kolay.  Fakat engellediğiniz kişi sayısı Bir Hayli fazlaysa biraz zorlanabilirsiniz.  Eğer siz de bu hata ile ilgili sorun yaşıyorsanız engellediğiniz kişiyi listeden çıkartın ve sonra da tekrar engelleyin.  Bu yöntemi uygulamanız durumunda kişi tekrar engellenecek bir daha size WhatsApp'tan mesaj atamayacak.

 

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