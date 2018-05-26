Son günlerin en yüksek çıkışını yaşayan altın fiyatları art arda rekor tazelemiş ve alıcısının canını bir hayli sıkmıştı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından altın piyasasında son durum ne oldu? Altın fiyatları hafta sonuna nasıl başladı? İşte detaylar…

Altın fiyatları son günlerde tarihi rekora ulaştı ve oldukça el yaktı. Döviz kurunda yaşanan artış tan etkilenen ve yatırımcısına bir hayli kazandıran altın fiyatları art arda yükselişlerine devam etti. Analistler, altın fiyatlarında yaşanan son çıkışların piyasalardaki hareketliliğe bağlı olduğunu belirtirken altında ilerleyen günlerde hafif sakinlik yaşansa da fiyatların yeniden artacağını belirtti. Peki, 26 Mayıs 2018 altın fiyatlarındaki son durum ne oldu? Çeyrek altında fiyatlar ne durumda? Gram altın güne nasıl başladı? İşte 26 Mayıs 2018 Cumartesi serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ALTIN FİYATLARI GÜNE SAKİN BAŞLADI

26 Mayıs 2018 Cumartesi gününde altın fiyatları genel olarak güne sakin bir başlangıç yaptı. Çeyrek altın 323,53 liradan alıcısını karşılamaya başlarken gram altın 197,15 liradan işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını 1.320 liradan güne giriş yaparken altının ons fiyatı ise 1.302 liradan işlem görmeye başlayan altın çeşidi oldu. Tam altın 1.290, yarım altın 647,07 liradan hafta sonuna başlangıç yaptı. 22 ayar bilezik fiyatları 180,47 lira, beşli altın 6.431 lirayla güne giriş yaptı.