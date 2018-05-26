Yokluğunu asla düşünemeyeceğin Biz enerji kaynağı nişasta deposu faydaları saymakla bitmeyen besin maddesi patatesin hiç bilinmeyen başka faydaları da var. Aslında tüketilmesi Sağlıklı mı değil mi konusunda sık sık tartışmaların yaşandığı patates o kadar farklı yararlar da gösteriyor ki bunları öğrendikten sonra elinizden eksik etmek istemeyeceksiniz.

Patates içeriğinde bulunan nişasta nedeniyle tüketmesi Sağlıklı mı değil mi konusunda Tartışmalara neden olan bir besin olsa da onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Bugün sizlere patatesin birinden değil bilinmeyen faydalarından bahsetmek istiyoruz.

Güneş Yanıkları

Güneş yanığı olan bölgeye birkaç patatesi iyice yıkayıp dinledikten sonra 10-15 dakika kadar uyguladığınızda yanıklarının iyileşmeye başladığını fark edeceksiniz.

Baş Ağrısı

Sadece ağrı kesici haplar ile baş ağrısından kurtulma bulunmuyor. Eğer siz de ilaç içmekten bıktıysanız ve doğal yöntemler arıyorsanız başarılarınız için patatesli bir şans vermenizde yarar var. Şaka haklarınıza patates dilimlerini salgı bezleri ile sabitlediğinizde baş ağrılarınızın geçtiğini göreceksiniz.

Metabolizma Güçlendirme

Kanser ve kolesterole karşı kendinizi korumak istiyorsanız her sabah patates suyu içerek metabolizmanızı güçlendirebilirsiniz. aynı zamanda kilo vermek için de yardımcı olan bu yöntemi çiğ birkaç patatesi soyup blender da sıvı haline getirecek kadar karıştırarak suyunu süzüp tüketerek uygulayabilirsiniz.

Koltuk Altı Beyazlatma

Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte askılı Kıyafetlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Eğer Koltuk altı kararması yüzünden şikâyetçiyseniz patates dilimlerini dan yardım almaya hazır olun. İsterseniz koltuk altlarında patates dilimleriyle Masaj yapabilir isterseniz de püre haline getirdiğiniz bir patatesi koltuk altında bekletebilirsiniz. Bir ay boyunca düzenli olarak bu yöntemi uygulamanız durumunda koltuk altı kararmasına kurtulabilirsiniz.

Sivilceler

Güçlü bir antioksidan olan patates c vitamini ve diğer bileşenler bakımından zengin olduğu için cildinizi nemlendirir. Ayrıca Patates sivilcelerin geçmesi ne yardımcı olur ve Cilt lekelerini beyazlatır. Bir dilim çiğ patatesi yatmadan önce sivilcelerin üzerine koyar ve ovalarsanız kısa sürede sivilcelerinizi geçtiğini göreceksiniz.