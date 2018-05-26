Hatay'ın İskenderun ilçesinde bölgesel olarak yağan yağmur şaşkınlık yarattı. Çünkü yağmur sadece 2 metre eninde ve 5 metre uzunluğundaki alana yağdı. Daha önce böyle yağış görmeyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bölgesel olarak yağan yağmur sadece 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alanı ıslattı. İlk kez böyle yağış gören vatandaşlar da gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde en işlek bölgelerinden biri olan Şehit Pamir Caddesi Park meydanında akşam saatlerinde gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Fakat Koskoca Meydanda sadece 2 metre eninde ve 5 metre uzunluğundaki bir alana yağmur yağması vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Gördüklerine inanamayan vatandaşlar yağışını altına girip çıkarken bazıları ise hemen cep telefonu kameralarına sarıldı. İlginç olaya inanmakta güçlük çeken bazı vatandaşlar binalardan su döküldüğünü düşündü. Fakat vatandaşların gördüğü her şeyi gerçekte.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yağmurun Sadece belli vergi bölgeye yağması nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu dolaştım. 2 metre eninde ve 5 metre uzunluğundaki alana yağan yağmur yarım saat kadar sürdü. Sağanak yağışın durmasını ardından hayatta ilçede normale döndü.