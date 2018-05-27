Fazla kilolarınızdan kurtulmak için çeşit çeşit yöntemlere başvuruyorsanız aslında doğal yöntemler en doğru olanı. Yaz ayları yavaş yavaş yaklaşırken fazlalıkları atmaya kararlıysanız şu anda en doğru yerdesiniz.

Hem sağlıklı beslenmenize sağlayacak hem de kilo verdirecek öneriler burada sizi bekliyor. uzun süre Tok kalmanızı sağlayacak, sindirim sistemini rahatlatacak ve aynı zamanda da ödeminizi arttıracak beş faydalı yeşillik haberimizde sizi bekliyor…

ROKA

Diyet yapanların vazgeçemediği yeşillikler arasında bulunan roka oldukça düşük kalorilidir. Bu kadar düşük kalorili olmasına rağmen vücudun ihtiyacı olan birçok besinin karşılayan roka doyurucu bir etkiye de sahiptir. Diyet yaparken mineral kaybı yaşıyorsanız rokadan yardım alabilirsiniz. Fakat rokayı pişirmeden çiçek etmeniz gerekiyor çünkü pişirildiğinde roka vitamin ve minerallerin kaybediyor.

MAYDANOZ

Yağ ve toksinlerden kurtulmak için ilk başvurmamız gereken yeşilliklerden olan maydanoz aynı zamanda Tok tutma özelliği yüksek bir yeşilliktir. Sabah kahvaltılarında yarım bağ maydanoz tüketmek ve üzerine limon sıkmak zayıflamanıza yardımcı olur. Ara öğün olarak tercih ettiğiniz salatalarda da maydanozu bol bol kullanabilirsiniz.

DEREOTU

Kilo vermek isteyenler için son derece etkili bir yeşillik olan dereotunu ürünlerimizden 15 dakika kadar önce bir yemek kaşığı yemeniz iştahın kesilmesine sağlar. Bu sayede yemeklerde daha az yersiniz aynı zamanda dereotunun içerisinde bulunan lif sayesinde uzun süre Tok kalırsınız. Tek başına dereotunun yemiyorsunuz yoğurtla karıştırarak ya da salataların içerisine ekleyerek de tüketebilirsiniz.

TERE

Kilo vermeye yardımcı olan yeşillikler arasında sayılabilecek tere, vücudumuzda yağ yakan hücrelerin daha düzenli çalışmasına destek olur. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan tere sayesinde yavaş yavaş kilo vermeye başlayabilirsiniz. Acımsı bir tadı olan tereyi pişirerek yemek daha da acı hale gelmesine neden olacaktır Bu nedenle salataları da limon suyu ile birlikte ekleyebilirsiniz.

NANE

Kilo vermenize yardımcı olan yeşilliklerden bir diğer nanedir. Oldukça etkili bir uyarıcı olan lanet sindirim sisteminizde uyarı ve yağ yakma etkisi yaratır. Nane tüketmeniz durumunda Yediğimiz besinleri daha hızlı sindirirsiniz. Kahvaltıların ya da yemeklerin yanında naneyi taze olarak tüketmeniz daha çok yardımcı olacaktır.