Antalya Kumluca’da düştü denilerek hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu muayene eden doktor, kız çocuğunun istismara uğradığını belirtti. Doktorun teşhisi üzerine 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Antalya Kumluca ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2,5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu düştüğü iddiasıyla Kumluca Devlet Hastanesi’nin Acil Servis bölümüne getirildi. Burada doktorun yaptığı muayene sonrasında küçük kız çocuğunun cinsel istismara uğradığından şüphelenildi. Doktorun durumu hemen jandarmaya bildirmesi üzerine jandarma ekipleri hastaneye gelerek çocuğu düştü iddiasıyla hastaneye getiren A.A’yı gözaltına aldı.

DOKTOR İSTİSMARDAN ŞÜPHELENDİ

Gece saatlerinde düştü iddiasıyla hastaneye getirilen küçük kız çocuğunu muayene eden doktor, küçük çocuğun yapılan muayenelerinin ardından cinsel istismara uğradığına dair şüpheye düştü. Doktorun bu şüphesi üzerine jandarma ekiplerine haber verilirken ekipler olayı inceleme altına aldı.

GÖZALTI SAYISINI 3’E ÇIKARDILAR

Şüpheli A.A, gözaltına alınırken yapılan incelemeler sonucunda Suriyeli kız çocuğunun ailesinin A.A’nın serasında işçi olarak çalıştığı belirlendi. Bu durum üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E, ve A.Y adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı. Öte yandan Kumluca Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun ambulansla Antalya’ya sevk edildiği belirtildi. Yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatırken jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının da devam ettiği öğrenildi.