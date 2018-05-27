Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kocaeli, Tokat ve Bursa'da sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Tokat'ın doğru ilçelerinde bugün akşam saat 18 sularına kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KOCAELİ VE ÇEVRELERİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Kocaeli İl genelinde de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün içerisinde de devam edeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyor göre vatandaşların yaşanabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

BURSA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Bugün akşam saat 19 a kadar Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Sağanak yağışın yanı sıra kentte kuvvetli rüzgar beklenirken Meteoroloji'den yapılan yerde vatandaşların Yıldırım, ishal ve su baskını ve yerel dolu yağışı konusunda dikkatli olmaları istendi.