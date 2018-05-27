Belki bugüne kadar hiç duymadığınız şu anda duyduğunuzda da kulaklarınıza inanamayacaksınız ama bulaşık makinesinde bazı evlerde yemek bile pişiriliyor. Ülkemizde sıra dışı bir yöntem gibi görünse de yurtdışında birçok ülkede oldukça popüler olan bu yani tende yemeklerin bulaşık makinesinde piştiğinde daha nefis olduğu söyleniyor. Onun hakkında bir yazı yazan İtalyan yemek yazarı Lisa Casali, Aslında bulaşık makinesinde yemek pişirme yöntemini bulan isim oluyor. Dünyada popülerliği hızla artan Bu yöntem hakkında Casali "Bulaşık Makinesinde Yemek Pişirmek" bir kitapta yazdı. Casali, Bulaşık makinasının adeta buharlı bir fırın işleri gördüğünü ve birçok tarifin rahatlıkla bulaşık makinesinde hazırlanabilecek ini söylüyor. Üstelik onunla aynı fikirde olan Türk Uzmanlar da var.

Bulaşık Makinesinde Yemek Pişirmek Neden Tercih Edilmeli?

Kuşkusuz birçok kişiye sıra dışı olarak gelecek olan bu yöntem Aslında bulaşık makinesinin çok fonksiyonlu bir araca dönüştürüyor. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Gök’de bulaşık makinesinde yemek pişirme yönteminin çok faydalı olduğunu düşünüyor. Yemek pişirmeye karar verdiğinizde bulaşık makinesini 70 dereceye ayarlıyorsunuz Bu sayede bulaşık makinesinde pişirilen et tavuk ve sebzeler çok yüksek derecede pişmiyor dolayısıyla da besin değerini yitirmiyor. Yine yiyeceklerin içine ekstra yağ ve su eklenmedi için ortaya daha düşük kalorili ve lezzetli yemekler çıkıyor. Bu yöntem sayesinde gıdaların içerisinde bulunan karbonhidrat protein ve yağların özleri de kaybolmuyor.

Normal şartlarda fırında 180 derecede Yemek pişirirken bulaşık makinesinde 70 derecede yemek pişiriyorsunuz ve bu sayede enerji ve zamandan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Kısacası yok bulaşık makinesinde yemek pişirmek hem sağlıklı hem de tasarruflu bir yöntem haline geliyor.

Hangi Yemekler Bulaşık Makinesinde Pişirilir?

Bugüne kadar onu sadece bulaşık yıkamak için kullandığımız dan dolayı bir çoğumuzun aklına yemek pişirmek denilince akla Peki ne kadar hijyenik oluyor ya da içine deterjan girmiyor mu gibi sorular geliyor haklı olarak.

Konu hakkında uzmanların yaptığı açıklamaya göre ısıya dayanıklı cam saklama kaplarının ağzı kapalı olarak bulaşık makinesine korunması durumunda içerisinde deterjan sızması ya da hijyen ile ilgili bir sorun çıkması imkansız. Eğer bulaşık makinesinde yemek pişirmeye karar verdiyseniz pişireceğiniz yemeyi ağzını sıkıca kapatılmış cam kaplara koyun ve daha sonra bulaşık makinesinin tencere tava konulan kısmına yerleştirin. Makineyi 70 dereceye ayarlayarak çalıştırın.

Merak edilen diğer bir soru ise bulaşık makinesinde hangi yemekler pişirilir?

Bir kabın içerisinde hamsileri dizin yanına soğan ve sebzeleri de ekleyerek ağzını kapatın ve bulaşık makinesinin içine koyun. Kendi yağı ve suyu ile hamsiler bitecektir.

Fileto haline getirdiğiniz soğanı bir cam kavanoz içine deri kısmı alt tarafa gelecek şekilde yerleştirin ve kapağı kapatarak yine bulaşık makinesinde pişirin.

Aynı yöntemle sosladığınız kırmızı etlerde bulaşık makinesinde pişirebilirsiniz.

Yumurtayı küçük bir kavanozun içerisinde karın ve bulaşık makinesinde düşük derecede pişirin. Rafadan bir yumurta çıktığını göreceksiniz.

Cam kabın içerisine tavukla birlikte havuç maydanoz tavuk kırmızıbiber yeşilbiber soğan sarımsak ekleyin ve bulaşık makinesine yerleştirerek kendi buharında bir şey an bir sebzeli tavuk Yemeği hazırlayın.

Bulaşık makinesinde turşu yapmak bile mümkün. Her zamanki gibi dursa tarifinizi hazırlayın daha sonra cam kavanoza yerleştirip kavanoza ters çevirerek bulaşık makinesine koyun.

Kullandığınızı kavanozun kapağını yeni olmasına ve iyice kapanmasına dikkat edin. Yüksek derecede bir yıkama programına makinenizi ayarlayarak çalıştırın. Fakat turşu kavanozuna makine durduktan sonra soğuyuncaya kadar dışarıya çıkarmayı. Hazırlanması için günlerce Beklediğiniz turşular Bu yöntem sayesinde sadece 5-6 saatte hazır olacaktır.