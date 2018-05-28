Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara için yapılan yağış uyarısı sonrasında Başkent’te tam bir teyakkuz hali oluştuğu görüldü. 5 Mayıs’ta sel felaketi yaşayan ve oldukça zor anlar yaşanan kentte bu kez belediyelere ait olan vidanjör, iş makineleri ve personeller hazırda bekletiliyor.

5 Mayıs 2018 günü sağanak yağışla sele teslim olan Ankara için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha geldi. Bugün saat 14.00 ve 20.00 arasında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen Başkent’te dolu yağışının da etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA ANONS YAPILIYOR

Meteoroloji’den gelen son dakika yağış açıklamasının ardından vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılması üzerine Ankara teyakkuza geçti. 5 Mayıs günü sel felaketinin yaşandığı Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde vatandaşlar zabıtaların anonsları ile araçlarını çekmeleri yönünde uyarıldı. Öte yandan Ankara Büyükşehir ve Mamak Belediyeleri de yağışlar karşısında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı vidanjör, iş makineleri ve personelin hazırda bulundurulduğu belirtildi. Meteorolojinin uyarısının ardından öğle saatlerinden sonra etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışın da etkisini halen devam ettirdiği öğrenildi.

ANKARA’YI SEL VURMUŞTU

Geride bıraktığımız hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara için sağanak yağış uyarısı yapılmış ve bu uyarıdan hemen sonra Başkentin genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başlamıştı. 15 dakika boyunca süren kuvvetli yağış sonrasında Ankara sele teslim olmuştu. Vatandaşlar sel nedeniyle oldukça zor anlar yaşarken araçlar ve yollar sel sularıyla kaplanmıştı.