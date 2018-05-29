Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile ilk kez görüntülendi. Saadet Partisi’nin bir etkinliğinde görüntülenen Karamollaoğlu çiftinin samimiyetleri kameralara yansıdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun bir süre sosyal medyada gündem olan eşi ilk kez görüntülendi. Sosyal medya, Karamollaoğlu’nun eşinin İngiliz olduğunu iddiaları ile çalkalanırken Karamollaoğlu ise eşinin İngiliz olduğunu gizlemediğini söylemişti.

KARAMOLLAOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Eşinin İngiliz olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, kendisinin İngiltere’de tahsil yaptığını söylemiş ve tekstil tahsili yaptıktan sonra geri döndüğünü belirtmişti. İngiltere’deyken evlendiğini söyleyen Karamollaoğlu, eşinin kendisine en büyük destekçi olduğunu ve inancında da yaşantısında da çok titiz olduğunu belirtti. Evlendikten sonra eşinin hem Müslüman hem de Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Temel Karamollaoğlu, 53 yıldır evli olduklarını ve çocuklarının çoğunun 50 yaşının üzerinde olduğunu bunda gizleyecek bir şey olmadığını söylemişti.

EŞİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bugüne kadar adı sosyal medyada sürekli duyulan ancak eşi Temel Karamollaoğlu’nun yanında görünmeyen Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde Saadet Partisi’nin bir etkinliğinde kameralara yansıdı. Etkinlikte görüntülenen ve eşi Temel Karamollaoğlu’nun verdiği çiçeği alan Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, etkinlik boyunca eşinin yanında oturdu. Aynı zamanda etkinlik boyunca Temel Karamollaoğlu ve eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu’nun samimiyetleri de kameralara yansıyan görüntüler arasında yer aldı.