Ufak Tefek Cinayetler 31. Son bölüm ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yılın en iddialı dizilerinden olan ufak tefek cinayetlerde yayınlanan son bölümde cinayet Gününde herkes tanıklık etti. Özellikle Oya'nın partisinde yaşananların ardından kimin öldürüldüğü merak ediliyor? Sezon finaline adım adım yaklaşan ufak tefek cinayetler 32. bölüm ön izleme yayınlandı mı? Ufak tefek cinayetler 32 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ufak Tefek Cinayetler 31. son Bölüm izleyenlerin nefesini kesti. Yılın Fenomen dizisi haline gelen ve en çok izlenen diziler arasına giren ufak tefek cinayetlerde Oya'nın partisinde kimin öldürüldüğü merak ediliyor. İşte ufak tefek cinayetler 31 son bölümde yaşananlar ve ufak tefek cinayetler 32 bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 31 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya'nın Partisi geldi çattı. Korkunç bir olay olacağından habersiz olan Sarmaşık Sakinleri ise geceye özel ne hazırlanarak katıldı. Pelin kafasına Merve'yi öldürmeyi takarken Arzu da aynı şekilde burcu için planlar yapıyordu. Merve'nin süre kafasında hem Oya hem Elif'i bitirmek vardı. Bu olayların dışındadır Maya ve bebeğini korumaya çalışan Oya hisse Kendi kafasında bambaşka bir plan yaptı. Peki, Oya'nın partisinde kim öldürüldü? Diğer yandan Serhan Oya'nın hamile olduğundan emin oldu Ancak neden Oya'nın kendisinden kaçtığını ise bilmiyor. Komiser Kemal ise cinayetle ilgili bambaşka bir yerde.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. BÖLÜM ÖN İZLEME YAYINLANDI MI?

Ufak tefek cinayetler 32 bölüm ön izleme yayınlandı mı sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Henüz ufak tefek cinayetler yeni bölüm fragmanı ve 32 bölüm ön izleme yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra detayları sizlerle buradan paylaşacağız.