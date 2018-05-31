Son günlerde havanın bir kuvvetli yağışlı olması ve zaman zaman da hayli sıcak olması ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını düşündürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir son dakika uyarısı yapıldı ve Denizli, Konya, Antalya, Burdur ve Isparta bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İşte detaylar…

Özellikle son zamanlarda bir sağanak yağış ve dolunun etkili olduğu bir yandan da havanın hayli sıcak olması vatandaşları havanın ilerleyen günlerde nasıl olacağı konusunda düşündürmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün yaptığı bir son dakika uyarısı ile bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ve vatandaşların bu yüzden tedbirli olması gerektiğini açıkladı.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Denizli’nin güney ve doğu ilçelerinde ve mezralarında kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ve bu yüzden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Ayrıca Konya’nın da batı ve güney ilçelerinde, Antalya’nın iç kesimlerinde ve Burdur’da da kuvvetli sağanak yağışın hayli etkili olacağı ve bu bölgelerde de ani sel ve su baskınlarının olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu ve yıldırım düşmesine karşı da dikkatli olunması gerektiği hususunda uyarılar yapıldı. Bununla beraber Isparta’da da yerel olarak gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı konusunda da açıklama yapıldı ve vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.