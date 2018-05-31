İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik başlatılan Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni şarkıcı Seda Tripkolic çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 'Seda Tripkolic' adı ile bilinen sosyal medyada şarkıları Milyonlarca kez dinlenen Seda sular, Beraberindeki 9 kişi ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak banka hesaplarının Terör Örgütü tarafından ele geçirildiği ve kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığı gibi söylemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında sosyal medyada 'Seda Tripkolic' ismi ile tanınan şarkıcı Seda Sular da vardı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

ÜNLÜ ŞARKICI TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yapılan sorguları tamamlanan 9 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheli İstanbul 8 Sulh Ceza hâkimliği tarafından görülen duruşmada dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BMW MARKA ARACINA EL KONULDU

Diğer yandan tutuklanan Seda suların iki aracın adı asayiş şube yankesicilik ve dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi. El konulan araçlardan birinin markasının BMW olduğu belirtildi. Diğer yandan söz konusu çetenin 2 milyon TL Vurgun yaptığı öğrenilirken polisin düzenlediği operasyonlarda bir buçuk milyon TL de kurtarıldı.