Geride bıraktığımız gün Giresun’da öldürülen 2 teröristin Şehit Eren Bülbül’ün katili oldukları öğrenildi. 8 kişilik grubun deşifre olduğu operasyonda, fotokapana yakalanan teröristlerden birinin eline taktığı sarı eldivenin sırrı da çözüldü.

Giresun’da geride bıraktığımız gün ilçe kırsalında öldürülen 2 teröristin üzerinden çıkan belgelerle bölgedeki 8 kişilik grubun deşifre olduğu öğrenildi. Şehit Eren Bülbül’ün katilleri olan 2 teröristin fotokapana yakalandığı ve öldürülen teröristlerden birinin eline taktığı sarı eldivenin sırrının çözüldüğü öğrenildi. Teröristlerin bu eldivenleri fotokapana yakalanmamak için geçtikleri sık ağaçlar ve dikenli bitkilerle kaplı yollardan ilerledikleri için kullandıkları öğrenildi.

EREN BÜLBÜL’Ü ŞEHİT EDEN GRUPTAN OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Operasyonda öldürülen teröristlerin Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehit eden gruptan oldukları belirtildi. ‘Sorej’ ve ‘Berhudan’ kod adlı teröristlerin İçişleri Bakanlığı’nda yer alan aranan teröristler listesinde gri kategoride yer aldıkları belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öldürülen 2 teröristin üzerinden çıkan belgeler sonucunda 8 kişilik grubun deşifre olduğu ve bölgeden çıkmaya çalışan diğer teröristlerinde etkisiz hale getirilmesi için Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’de geniş çaplı operasyonlar başlatıldığı aktarıldı. Operasyonda özellikle Giresun Güce ilçesi ve çevresindeki kırsal alanlara yoğunlaşıldığı belirtildi. Bölgede son dönemlerde aralıksız olarak devam eden operasyonlar teröristlerin zor durumda kalmasını ve teslim olmalarını sağladı.