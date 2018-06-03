Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin dalı harekatının başındaki komutan olan Metin Temel'in apoletin İstediğini söyleyen CHP'nin genel başkan adayı Muharrem İnce sert sözlerle yüklendi.

Fatih Mahallesi kapalı pazar yerinde yapılan mahalleye iftarında Aksaraylılar ile bir araya gelen cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının büyük kısmını CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ayırdı. Muharrem İnce'nin daha önce yaptığı açıklamada zeytin dalı harekatının başındaki komutan olan Metin Temel’in apoletin sökmek istediğini söylemesine değinen Erdoğan, “Milleti geçemezsin” dedi.

“TERÖRİST NE BİLMİYORSUN”

CHP'nin adayının Bugün kafayı zeytin dalı harekatının Kahraman Komutanı Metin Temel’e taktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce’nin konuşmasında Temel’in apoletini sökmek istediğini söylediğini, kendilerinin teröristlerin apoletini söktüğünü, ancak Teröre karşı mücadele edenleri ayırdıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının devamında Korgeneral İsmail Metin temel Paşa'nın terörle mücadelesine devam ettiğini belirterek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin teröristin kim olduğunu bilmediğini iptal etti. HP ve teröristlerin Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir insanın ülkesinden bu kadar habersiz olamayacağını savundu.

“DEVLETİN İŞLEYİŞİNDEN HABERİN YOK”

Metin Temel’in O törene bir protokol rüyası olarak atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir insanın Devleti'ni nasıl işlediğinden bu kadar habersiz olmayacağını dile getirdi. Darbeci generallerin Apoletini kendilerini sökmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onları yargının söktüğünü, cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi Neden olmadığını bundan sonra da olmayacağını söyledi.