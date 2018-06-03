Dün, Irak’ın Kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından yol yapım çalışmaları sırasında askeri makinelere atılan roketatar sonucunda 2askerimiz şehit olmuş 1 askerimizde yaralanmıştı. Şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in asker olmaya beraber karar verdiği arkadaşları Uzman Çavuş Bekir Kelleci ve Uzman Çavuş Süleyman Kul’un da 2 yıl önce şehit düştüğü öğrenildi. Beraber asker olma kararı alan 3 arkadaşın kaderleri yürek burktu.

Giresunlu Bekir Kelleci, Hakan Ergin ve Süleyman Kul, beraber asker olmaya karar verdikten hemen sonra askerlik şubesine başvuruda bulunarak girdikleri sınavları kazanıp görev yerlerine dağıldılar. Alınan bilgilere göre, Bekir Kelleci ve Süleyman Kul, Mardin’de görev yapmaya başlarken Hakan Ergin onlardan ayrılarak Malatya’da görev yapmaya başladı. 3 arkadaştan biri olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci 3 Nisan 2016 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düştü. Arkadaşının cenaze töreninde fotoğrafını taşıyan ve onunla aynı yerde görev yapan Uzman Çavuş Süleyman Kul ise yaklaşık 3 hafta sonra Nusaybin’de PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi ile şehit düştü. 3 arkadaştan geriye kalan Hakan Ergin ise dün, Irak’ın Kuzeyinde yol yapım çalışmaları sırasında PKK’lı teröristlerin askeri iş makinelerine gerçekleştirdiği roketatarlı saldırı sonucunda şehit düştü.

3 ARKADAŞIN ORTAK KADERİ YASA BOĞDU

Aynı anda asker olmaya karar veren ve sınavlara girerek kazanan 3 yakın arkadaşın aynı kaderi paylaşması herkesi yasa boğdu. 3 yakın arkadaşın aileleri ise ‘Vatan sağ olsun’ diyerek aynı acıyı paylaştı.