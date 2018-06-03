İstanbul Beylerbeyi’nde telefonla konuşarak yoluna devam eden bir adam horozun saldırısına uğradı. Saldırı sonucu şaşkına dönen ve dengesini kaybeden talihsiz adamın bir anda dengesini kaybederek kendisini yerde bulduğu görüldü.

Olay, İstanbul Beylerbeyi ilçesinde geride bıraktığımız Cum günü meydana geldi. Beylerbeyi’nde yer alan lüks bir villanın önünden geçen Abbas Özen’in telefonla konuştuğu sıralarda horoz tarafından saldırıya uğradığı ve dengesini kaybederek yere düştüğü öğrenildi.

HOROZUN SALDIRISIYLA YERE YUVARLANDI

Bir güvenlik kamerasına takılan görüntüleri izleyenler olaya gülümsese de horozun saldırdığı adam oldukça büyük bir şaşkınlık yaşadı. Villanın önünde yer alan bir kümesten çıktığı öğrenilen horozun o anlarda yoldan geçen ve telefonla konuştuğu görülen Abbas Özen’e saldırdığı görüldü. Horozun saldırısıyla neye uğradığını şaşıran Abbas Özen’in bir anda dengesini kaybederek yere yuvarlandığı ve hemen kendisini toparlayarak ayağa kalkarak kendisine saldıran horozu uzaklaştırmak için arka arkaya tekmeler savurduğu görüldü. İnatçı horoz tekmelere aldırış etmeden Abbas Özen’in peşinden gitmeye ve saldırmaya devam etti. Duruma sinirlenen adamın horoza bir tekme daha savurduğu ve hızla yoluna devam ettiği görüldü.

‘DÜŞTÜĞÜM ANDA TELEFONUM KIRILDI’

Olayın ardından konuşan Abbas Özen, Cuma günü namaza gittiği sıralarda horozun kendisine saldırdığını ve saldırı anında bir anda dengesini kaybederek yere düştüğünü söyledi. Bu düşme sonucunda telefonunun kırıldığını ve bileğinde bir ağrı hissettiğini söyleyen Özen, yerden kalkarak kendisini toparladığını ve kendisini savunmak için bir şeyler yaptığını belirtti.