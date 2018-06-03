Son dönemlerde Vatandaşlar bu defa da devre mülk dolandırıcılarının ağına düştü. cep telefonlarına bedava tatil şeklinde mesaj gelen 150 bin kişi devre mülk dolandırıcılığı ile mağdur edildi.

Son dönemlerde ortam devre mülk dolandırıcılığı ilişkin devre mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan vatandaşları uyarılarda bulundu. Vatandaşların cep telefonlarına gelen bedava tatil kazandınız mesajı ile dolandırıcıların sürece başladığını söyleyen Saltan, 150 bin kişinin Bu yöntemle mağdur edildiğini dile getirdi.

SON 2 AY İÇİNDE 200 KİŞİ KURTARILDI

Devre mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, genellikle vatandaşların cep telefonuna bedava tatil kazandınız şeklinde bir mesaj geldiğini ve sürecin bu şekilde başladığını dile getirerek, Türkiye genelinde Mağdur olan kişi sayısının 150 bin olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Son 2 ay içerisinde dernek olarak 200 vatandaşı kurtardıklarını dile getiren Saltan, vatandaşların verilen sözlerin yerine bambaşka durumlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Vatandaşların her bedava denilene kalmaması gerektiğini dile getiren Saltan, İnsanları internette ve bazı ilçelerde form doldurarak tatil kazandıklarına ikna ettiklerini ve hipnoz edip sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

ÖDÜL VAAT EDİP KANDIRIYORLAR

Devre mülk dolandırıcılığı tarafından mağdur edilen vatandaşlardan biri olan Hülya kurt ise, bir Öğrencinin isteği üzerine form doldurduğunu sürecinin ise Ondan sonra başladığını ve kendisine bazı ödüller verilerek davet edildiğini söyledi. Devre mülk inşasının yapıldığı bölgeye gittikten sonra gece saat 1.30 a kadar orada tut olduklarını söyleyen Kurt, aldıkları yeri bir yıl sonraki araması atacaklarını söylediklerini ancak 3 yıl geçtiğini ve hala bir satış olmadığını dile getirdi. Kendisinin 4 1 büyük oda aldığını ancak bilgisi dışında kendisine küçük oda verildiğinde söyleyen kurt aradaki farkın da kendisine ödenmediğini dile getirdi.