Seçime 20 gün kala 37 ilde toplam 3410 kişi ile yüz yüze ORC tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.4, Muharrem İnce ise 23,8 oy aldı.

24 Haziran’da yapılacak olan seçime 20 gün kala ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.4 oy alacak. Bu oranla Muharrem İnce ve Erdoğan arasında büyük fark olması beklenirken, ORC araştırma şirketi 16 Nisan referandumundan önce 'evet' oyunun yüzde 59.4 çıkacağını iddia etmiş, referandumda yüzde 51.41 'evet' oyu çıkmıştı.

ERDOĞAN’IN YÜZDE 53 OY ALACAĞINI İDDİA ETTİ

28 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında ORC araştırma şirketi tarafından 37 ilde 3410 kişi ile yüz yüze yapılan görüşme sonuçları açıklandı. Kamuoyuna, 'Seçmen tercihleri araştırması Haziran 2018' başlığıyla duyurulan anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ankete katılanların yüzde 53,4'ünd’n oy alacak.

İNCE BÜYÜK FARK YEDİ

CHP'nin adayı Muharrem İnce ise ORC şirketinin anketine göre bu seçimlerde yüzde 23,8 oy alacak. İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in ise oyu ise yüzde 11.5'te kalacak. ORC şirketinin anket sonuçlarına göre HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.7 oy alırken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1 oy alacak.

REFERANDUMDA YÜZDE 59 SONUÇ VERMİŞTİ

16 Nisan referandumundan 3 gün önce ORC Araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklamış, ankette anayasa değişikliğine yüzde 59.4 'evet' çıkacağını iddia etmişti.