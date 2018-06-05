Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birlikte 2018 fitre miktarı ne kadar ve fitre nedir sorularının yanıtları da herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar bu soruların yanı sıra, fitre kimlere verilir, kimlere verilmez gibi soruları da araştırıyor. İşte, fitre hakkında merak edilen bütün soruların yanıtı haberimizde…

Ramazan Ayı geldi, hatta sona bile eriyor. Yavaş yavaş Ramazan Bayramı yaklaşırken herkes fitre miktarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Peki, fitre nedir, kimlere fitre verilir ve 2018 yılında fitre miktarı ne kadar?

2018 RAMAZAN AYI FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Bu yıl Ramazan Ayı’nda verilecek olan fitre miktarı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlendi. Kişi başına düşen fitre miktarı bu yıl 19 TL. Nakit olarak verebileceğiniz gibi fitreyi gıda olarak da verebilirsiniz. 2017 yılında 16 TL olarak belirlenen fitre miktarı bu yıl 3 TL arttı. Ayrıca en az 19 TL olarak belirlenen fitre miktarında bir üst sınır da bulunmuyor.

KİMLERE FİTRE VERİLİR?

Fitre ya da diğer bir adı ile fıtır sadakasını vermeye yükümlü olan Müslümanlar, Ramazan Bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olanlardır. Müslümanlar bu mali ibadeti kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına verirler. Paylaşım bilincini canlı tutmak adına verilen bu sadaka yoksul olanlara verilmelidir. Zekattan farklı olarak verilen bu fıtır sadakası ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verilebilmesi içindir.

