İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı olan Seyrek Beldesi’nde ki bir sazlık bölgede kötü kokuların geldiği valizin içerisinden kadın cesedi çıktı. İşte detaylar…

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı olan Seyrek beldesinde bir sazlık kenarında çalışmakta olan mevsimlik işçiler, sazlığın içerisinden gelen kötü kokular sonrasında kokunun ne olduğunu merak edip bakmaya gitti ve o anlarda hiç akıllarına bile gelmeyecek korkunç bir olay ile karşı karşıya kaldılar. Sazlıkların arasından gelen kötü kokunun ne olduğuna bakmaya giden işçiler, bir valiz gördüler ve valizden de dışarıya sarkan sadece bir ayak kemiği gördüler. Bu korkunç manzara karşısında şoka uğrayan işçiler durumu ise hemen polise bildirdiler.

VALİZDEN CESET ÇIKTI

Polis ekipleri ise alınan ihbar sonrasında hemen olay yerine intikal ederek bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı ve valiz sazlıkların arasından güçlükle çıkartıldı. Daha sonra ise açılan valizden şişmiş ve kötü kokuların geldiği bir kadın cesedi çıktı. Cesedin üzerinde ise derin yaraların olduğu görüldü.

Bunun yanı sıra valizden dışarıya sarkan cesedin ayak bölgesinin ise çevredeki hayvanlar tarafından yenildiği ve sadece kemik kaldığı da görüldü. Bölgede yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ise 20-25 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen kadının kimliğinin belirlenmesi için ceset İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olaya ilişkin olarak da soruşturma başlatıldı.