Antalya’da eşiyle problem yaşadığı iddia edilen ve bunalıma girdiği belirtilen bir adam, 6 yaşındaki çocuğunu parktaki vatandaşların yanına bıraktı ve “ona iyi bakın” dedikten sonra 35 yükseklikteki falezlerden aşağıya atlayarak intihar etti. İşte detaylar…

Antalya’da yaşamakta olan 32 yaşındaki C.A isimli bir şahıs iddialara göre eşiyle yaşadığı tartışma sonrasında bunalıma girdi ve 6 yaşındaki çocuğunu da alarak evden dışarıya çıktı. Daha sonra ise Antalya Yavuz Özcan Parkı’na geldiler. Bir süre sonra ise çocuğunu parktaki vatandaşların yanına bırakan 32 yaşındaki C.A, çevredekilere “ona iyi bakın” dedi ve ardından da 50 metre ileride bulunan 35 metre yüksekliğindeki falezlerden aşağıya atlayarak intihar etti.

DENİZ POLİSİ KURTARDI

C.A’nın intihar ettiğini gören çevredeki bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarına çekti ve C.A’nın denize düştükten sonra yüzdüğü görüldü. Çevredekilerin hemen haber vermesi üzerine ise Deniz Polisi hemen harekete geçti ve falezlerden aşağıya atlayan C.A kurtarılarak hemen kıyıya çıkartıldı. Daha sonra ise C.A hemen deniz kenarında bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

C.A hastanede tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında ise parkta bekleyen ve hiçbir şeyden haberi olmayan 6 yaşındaki çocuğu polislerce çocuk şubeye götürüldü. Olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.