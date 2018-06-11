Antalya'da dişlerini beyazlatmak için operasyon geçiren kadın 32 dişini de kaybetmişti. 41 yaşındaki Suna Öztürk, dişlerini kaybettikten sonra Dinmeyen ağrıları nedeniyle bir çene operasyonuna girecek. Protez damak dişlerini yanından ayırmayan genç kadın yeniden simit yiyeceği günleri düşünüyor. Daha önce hiç yemediği şeyleri bile şimdi dişleri olmadığında görünce canının çektiğini söyleyen kadın bir an önce iyileşmek ve sağlığına kavuşmak istiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, dişlerini beyazlatmak amacı ile 6 ay önce 'zirkonyum' kaplama işlemi yaptırdı. İşlem için özel bir Diş Polikliniği'ne giden ve aynı zamanda bankadan kredi çeken genç kadının 20 dişi kaplama için kesildi. Sonay Öztürk Bu sırada sol azı dişinde ve çenesinde ağrı hissederken klinikten kendisine “Sen bizden iyi mi bileceksin?” denildi. Kaplamaların takılmasından bir hafta sonra kadının çenesinde ve sol yanağından şiddetli ağrılar oluşunca tekrar polikliniğe gitti. Fakat bu defa da operasyonu gerçekleştiren Diş Hekimi kendisine ağrıların geçeceğini söyleyerek antibiyotik ve ağrı kesici verdi ve eve gönderdi.

32 DİŞİ ÇEKİLDİ

Ancak Öztürk'ün ağrıları geçmedi Tam aksine daha da şiddetlendi. Genç kadın bunun üzerine başka doktorlara gitti ve kendisine kanal tedavisi uygulandı. Ancak buna rağmen alırlar geçmeyince 32 dişini de çektirmek zorunda kalan kadına halk arasında dedirten hastalık olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu. Öztürk yaşadığı acı dolu günleri arkasında bırakmak isterken yaşanan olayın basına konu olmasının ardından AÜ Diş Hekimliği Fakültesi devreye girdi. Sunay Öztürk hastaneye götürülerek Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Sindel, tarafından muayene edildi. Talihsiz kadının 12 Haziran Salı günü ameliyat edileceği ve ağrısı bulunan bölgedeki bütün sinirlerinin uyuşturulacağı öğrenildi.