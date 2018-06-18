Denizli’de anne karnında açık olan ve doğum sonrasında kendiliğinden kapanması gerektiği halde kapanmayan damar, Denizli özel Cerrahi Hastanesi'nde uygulanan ameliyatla kapatıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre damarın bebekte sık sık akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği ve gelişme geriliği gibi sorunlara neden olduğunu bu nedenle kapanmasını zorunlu hale geldiğini söyledi.

24 SAAT İÇİNDE KENDİLİĞİNDEN KAPANMASI GEREKİYORDU

Denizli'de 11 aylık Ümmüşan Nazlı bebek, anne karnında açık olan ve doğduktan sonra 24 saat içerisinde kendiliğinden kapanması gerektiği halde kapanmayan damar nedeniyle kalp ameliyatına alındı. Damarın bebekte başta kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonları gibi Hayati sorunlara neden olduğunu bu nedenle de bir an önce ameliyata alınması gerektiğini söyleyen Doktorlar ailenin izniyle bebeği yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon ve kurtardı. Nazlı bebeğim ameliyat sonrası yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğunu ve iki gün içerisinde hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

CİDDİ KALP YETMEZLİĞİ SORUNU YAŞIYORDU

Denizli özel Cerrahi Hastanesi personellerinden ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, minik bebeği doğduğu günden bu yana takip ettiklerini fakat bir türlü kilo olmadığını belirtti. bebekte yaptıkları kontrollerin ardından Patent Duktus Arteriosus tanısı koyduklarını belirten Baltaları, damarın doğum öncesinde kapanması gerektiğini fakat kapanmadığı için ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturmaya başladığını söyledi. Ailenin de onayı ile ameliyata karar verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini ve bebeğin kısa sürede toparlandı onu 3 gün içerisinde hastaneden taburcu edildiğini söyledi. 10 yıldan beri hastanede açık kalp ameliyatı yapıldığını söyleyen Baltalarlı, Ümmüşan Nazlı bebeğin de bu başarılı ameliyatların son örneklerinden biri olduğunu, özellikle çocuklarda tanımlarken konmasının Hayati önem taşıdığını belirtti.