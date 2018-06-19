﻿ Dünyanın En Pahalı Yiyeceği, Kilosu 5 Bin Euro’dan Satılıyor

Dünyanın En Pahalı Yiyeceği, Kilosu 5 Bin Euro’dan Satılıyor

Dünyanın en çok tercih edilen havyarı olan siyah havyarın kilogram fiyatı dudak uçuklattı. Siyah havyarın kilosu 5 bin Euroya kadar ulaşıyor.

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Dünyanın En Pahalı Yiyeceği, Kilosu 5 Bin Euro’dan Satılıyor
Dünyanın En Pahalı Yiyeceği, Kilosu 5 Bin Euro’dan Satılıyor
  • Yazar: melek eren
  • E Posta: m.eren@ashaber.com
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Tarih: 2018-06-19 Saat: 13:47:43
Güncelleme : 2018-06-19 13:47:43

“Rus” ticari ürün olarak Uluslararası piyasada oldukça popüler olan ve son zamanlarda İsrail tarafından kurulan tesislerde üretimi yapılmaya devam edilen havyarlar oldukça kıymetli. Dünyanın en pahalı yiyeceği olarak görülen Mersin balığından orman siyah havyarın kilosu ise 2 bin ile 5 bin Euro arasında satışa sunuluyor. 

Mersin balığı havyarının üretimi ise bir hayli zorlu.  Mersin balığı özel havuzlarda itina ile değerlendiriliyor ve daha sonra ameliyat ediliyor. Havyarın alınması için Balığın karnı diri diri yakılıyor. Havyar hayvanın Karnından çıkarıldıktan sonra ise karnı dikilerek tekrar suya bırakılıyor. Bütün balıkların yumurtalarını havyar adı verilse de Özellikle bazı balıklarının yumurtaları daha değerli oluyor.

MERSİN BALIĞI VE ÇİROZ’DAN ELDE EDİLEN YUMURTALAR ÇOK DEĞERLİ
Dünyanın en değerli yumurtaları ise özellikle Hazar denizinde yaşayan Mersin balığı ve bir Mersin balığı türü olan çirozdan elde edilen yumurtalar oluyor. Siyah havyar da bu yumurtalar içerisinde en değerli olanı olarak kabul ediliyor. Canlı olarak yakalanan Mersin ve çiroz balıkları daha sonra karnı yarılarak içinden yumurtaları çıkarıp tekrar dikildikten sonra suya bırakılıyor. Üreticilere göre bu şekilde bir Bulut'tan en az üç dört defa havyar alınabiliyor. Havyarlar özel üretim tesislerinde tuzlanıp kurutulan sonra dünyaya yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. En pahalı havyar olan siyah havyarın kendi arasında en pahalı cinsi ise beluga havyarı olarak biliniyor. Bu havyar türünün kilosu dünya genelinde 2 bin Euro ile 5 bin Euro arasında alıcı buluyor.

 

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