4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin boğarak öldürdüğünü itiraf eden Hüseyin Ersezgin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi tutuklandıktan sonra cep telefonunu inceleyen anne Melis Ersezgin ise Camii babanın oğlunun ölümünden 7 gün sonra arkadaşlarıyla birlikte Alkol alırken selfi çektiğini fark etti.

HASTANEYE BAYGIN BULDUĞUNU SÖYLEYEREK GÖTÜRDÜ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 26 yaşındaki Hüseyin Ersezgin, geçtiğimiz 6 Şubat günü oğlu Kuzey Efe Ersezgin oynatmak için parka götürdü. Baba ve oğul 2 saat boyunca parkta kaldıktan sonra otomobille eve döndükleri sırasında Hüseyin Ersezgin arka Koltuktaki oğlunun bayıldığını ve nefes almadığını söyleyerek hastaneye gitti. Hastanede çocuğun öldüğü belirlenirken yapılan otopsi sonucunda Kuzey Efe'nin kalp krizi sonucunda öldüğü tahmin edildi. Olaydan 2 hafta sonra Jandarma Karakolu'na giden baba, araba ile gezdirdiği sırada oğlunun ağzına eliyle kapattığını ve boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucu ortaya çıktı. Otopsi sonucunda 4 yaşındaki Kuzey'in ağız ve burun Bölgesi'nin tıkanmasına bağlı nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Melis Ersezgin, Oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eşiniz cep telefonunu incelediğinde ise kocasının olaydan 7 gün sonra arkadaşlarıyla Alkol alırken çektiği selfie buldu. Annem Melis Ersezgin cinayetin ardından kocasına boşanma davası açarken, kocasının cezaevinde oğlunu öldürmediğini vicdanını rahatlatmak için yalan söylediğini iddia ettiğini söyledi. kocasına biraz da olsa inandığını söyleyen genç kadın adli tıp raporu ile birlikte kocasının bir cani olduğunun kanıtlandığını söyledi.