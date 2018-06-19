Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İkili eğitim de artık sona gelindiğini söyleyen Yılmaz, am gün eğitime geçileceğini Ancak bunun İstanbul'da biraz zorlayacaksın söyledi. İkili eğitime Türkiye'nin eğitim kalitesi bakımından son verilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, özel bir seferberliğin başlaması gerektiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açıklamaların devamında ise kodlamanın 21 yüzyılın dili olduğunu her 4 yılda bir öğretmenleri ve öğrencileri bilgisayarının yapılacağını söyledi. Öğrencilere bilgisayar dağıtımının 5 ve 9. sınıflarda başlayacağını dile getiren Yılmaz, yönetmelikte ve mevzuatlarda eksiklik olduğunu ve bunları tamamladıklarını söyledi. Yılmaz, açıklamasında ikili eğitimin kaldırılması ve tam gün eğitime geçilmesinde İstanbul'da biraz zorlanacağını da dile getirdi.

TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLECEK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına konuk olarak eğitim alanında soruları yanıtladı. Tam gün eğitime 2019 yılının sonuna kadar geçilmesinin planlandığını söyleyen Yılmaz aynı zamanda kodlama Eğitimi ve diğer konularda da açıklamalar yaptı. İkili eğitimin sona ermesi de tam gün eğitime geçilmesi konusunda İstanbul'da biraz davranacaklarını açıklayan Yılmaz, tam anlamıyla bir seferberliğinin başlatılması gerektiğine dikkat çekti.

BİLGİSAYAR DAĞITIMINA BAŞLANDI

Eğitim kalitesini artırmak için Türkiye'nin en ücra köşesinde ki okullara bile internet bağlattıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, artık bilgi öğrenmenin hem öğretmen hem de internet aracılığı ile devam ettiğini Bu anlamda Fatih Projesi ile birlikte 1 milyon 400 binin üzerinde sınıfı don attıklarını söyledi. Öğrencilere 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayar dağıttıklarını söyleyen Yılmaz bundan Sonrasında da her 4 yılda bir 5 ve 9 sınıf öğrencilerine klavyede bilgisayar dağıtımı yapacaklarını dile getirdi.