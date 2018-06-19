Bursa'da bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Suriyeli annenin bulunduğunda kucağında olan 7 aylık bebeği yakınlarına teslim edildi. Genç kadının öldürülmesine ilişkin kocası ve kardeşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa'da 18 yaşındaki Suriyeli Dima Aşaelim bıçaklanarak öldürüldü. Eve gelenler genç kadını kucağında 7 aylık bebeğiyle kanlar içerisinde buldu. Bebek kadının yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili olarak kadının kocasına ve kardeşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HENÜZ 1,5 YILLIK EVLİYDİ

Bursa'nın merkezi Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşanan olayda 1,5 yıl önce Muhammed Kasım ile evlenen Dima Aşaelim 7 ay önce oğulları Hasan Kasım’ı kucağına aldı. Bugün saat 11.30 sularında genç kadının kocası garson olarak çalıştığı Kent Meydanı'ndaki iş yerine gitti. Kısa bir süre sonra kadının Kardeşi ablasını ziyarete geldi ancak iddiaya göre Zil çalmasına rağmen Kapı açılmadı. Bunun üzerine kadının kardeşi annesinden anahtar olarak eve girdiğinde kız kardeşini kanlar içerisinde ve ölü olarak bulundu.

7 AYLIK BEBEĞİ KUCAĞINDAYDI

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının yedi aylık bebeği de o sırada kucağındaydı. Kadının kucağından alınan küçük bebek daha sonra akrabalarına teslim edildi. olis ekipleri evde parmak izi çalışması yaparken çevredeki güvenlik kameraları da incelendi. Olayla ilgili olarak genç kadının eşi ve kardeşi gözaltına alındı. Suriyeli kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.