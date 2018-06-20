Aslında birçok faydası olan nohut suyu ödeme atmaktan cilt güzelliği ne kadar sağlığınıza sağlık katacak aynı zamanda zayıflamak isteyenlerin bile imdadına yetişecek olan mucizelerle dolu. İsterseniz nohut haşladığınız suyu neden dökmemeniz gerektiğini gelin birlikte detaylı şekilde göz atalım.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Cildinize nohut suyunu tonik gibi uygulamanız durumunda siyah nokta ve sivilcelerinizden ha hatta cilt lekelerinden kurtulmanın mümkün. Öncelikle cildinizi iyice temizleyin ve ardından yüzünüze nohut suyunu süzerek 20 dakika bekletip durulayın.

AĞIZ YARALARINA İYİ GELİR

Nohut suyu ile gargara yapmanın ağız yaralarını iyileştirme özelliği vardır.

NOHUT SUYUNUN DİĞER FAYDALARI

Nohut suyu içilmesi durumunda akciğeri temizler

Ağız ve diş sağlığı bakımından da etkili olan nohut suyu diş eti hastalıklarının önüne geçer iltihaplanmaları engeller.

Vücutta oluşan yaraların hızlı iyileşmesi ne sağlar

Bağırsak sağlığı için de oldukça önemli olan nohut suyu, bağırsaklarımızda oluşan parazit ve kurtları engeller.

Hem tuzlu ve hem tatlı bir yapısı bulunan nohudun bu özelliği sayesinde bağırsaklarımız yumuşar idrarınız sökülür.

Bir hafta boyunca her sabah aç karnına nohut suyu içmeniz durumunda metabolizma hızınız artar ve kilo vermeye başlarsınız.

Vücudumuzda oluşan ödem ve şişkinliklerine hızlı atılmasını sağlayan nohut suyu aynı zamanda enerjinizi de arttırır.

Sırt ve kas ağrılarınıza iyi gelen nohut suyu romatizma için de faydalıdır.

Erkekler için de faydaları saymakla bitmeyen nohut suyu cinsel gücü arttırır ve ben sayısına faydalıdır.