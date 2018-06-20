Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasına kolaylaştırmak suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan şarkıcı Serkan İpekçioğlu, bir süredir cezaevinde bulunuyordu. hakkında açılan davanın ilk duruşmasında dün görülmesi ile birlikte fenomen rapçi beraat etti ve tahliyesine karar verildi.

ŞARKILARINDA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRDİĞİ İDDİASI İLE TUTUKLANMIŞTI

hem sosyal medyada hem de müzik piyasasında ‘ezhel’ lakabı ile tanınan fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarını uyuşturucu eğlendirdi iddiası ile tutuklanmıştı. Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşma öncesinde çok sayıda hayranı bahçede ve adliye koridorlarında toplandı. Genç şarkıcı destek olmak için gelen hayranları sloganlar atarak destek verdi. Duruşmaya tutuklu sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatları katılırken ailesi ve hayvanları da katılarak destek vardı.

YARGILANDIĞI DAVADA BERAAT ETTİ

Duruşmada kimlik tespiti yapılmasının ardından Sercan İpekçioğlu aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söylerken, kendisini savunmasında iddiaları yalanladı. Sosyal medyada hint keneviri ile çekilen fotoğrafını paylaştı görüntüler hakkında da açıklama yapan İpekçioğlu, bir arkadaşının iş yerinin bahçesinde bulduklarını söktükten sonra da muziplik olsun diye çekerek o fotoğrafları paylaştığını söyledi. Söz konusu şarkı hakkında açıklama yapan İpekçioğlu o şarkıyı bir Türkiye'de çekilecek olan bir dizi için yaptığını orada yaptığının gençlere uyuşturucuya teşvik değil Hayata bağlamak olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti de duruşmanın sonunda Sercan İpekçioğlu beraatine karar verdi.