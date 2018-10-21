Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu'da bulunan 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışların yerel ve kuvvetli olmasının beklendiğinden yaşanabilecek olan ani su baskını sel ve Yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü ise Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ı kapsayan bölgelerde Bugünden başlayarak yarın sabah saatlerine kadar yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede yağışlı bölgelerde sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Yağışların beklendiği 5 ilde rüzgarın ise farklı yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek tahmin ediliyor. Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü açıklamasında yağış beklenen illerde yer yer kuvvetli yağış beklendiği için olması muhtemel olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi. Yurt genelinde ise diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu yer yer bulutlu olarak görülecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak yağış geçişleri görülebilir.