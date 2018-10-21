Fenerbahçe'de Mehmet Ekici’nin sakatlığının şoku yaşanıyor. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren sarı-lacivertli kulüpten Mehmet Ekici'nin sakatlığı şok etkisi yarattı. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sırasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu durumda deplasmanda UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht le oynanacak olan karşılaşmada İç sahada Ankaragücü ve deplasmanda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

ŞANSSIZLIKLA FENERBAHÇE’NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Ali Koç'un Başkan seçilmesi ile umutların artığı Fenerbahçe'de sezon başından bu yana şansızlıklar bir türlü bitmiyor. Ligde peş peşe alınan kötü sonuçların ardından taraftar isyan etme noktasına gelirken, aynı zamanda sakatlıklar nedeniyle takımda zor günler yaşanıyor.

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici, 25 Mart 1990 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde dünyaya gelmiştir. Çok Küçük yaşlarda futbol hayatına başlayan Mehmet Ekici ilk olarak SpVgg Unterhaching takımında oynamıştır. 1997 yılında Bayern Münih takımının altyapısına geçen Mehmet Ekici 10 yıl kadar Bu takımın çeşitli alt takımlarında forma giyerek 2007 - 2008 sezonunda ise FC Bayern München II takımına yükselmiştir. Şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Yıldız futbolcunun boyu 1.80 kilosu ise 79’dur. Birçok takımın transfer listesinde bulunan Mehmet Ekici tercihini Türkiye'de Fenerbahçe'den yana kullanmıştır. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den şu anda 1.4 milyon Euro maaş alıyor. Mehmet Ekici şu anda Fenerbahçe forması ile başarılı bir performans çiziyor.