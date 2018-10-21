Antalya'da okuma yazma bilmeyen 44 yaşındaki temizlik işçisi Bilal Asatekin'e Patronu sigorta yapacağı Vadi ile imza atılarak Borçlu olan şirketi üzerine devretti. Hayatımda ilk defa imza atan temizlik işçisi 300 bin liralık borcun altına girdi. Borç yüzünden büyük üzüntü yaşayan temizlik işçisi kanser oldu. İmza attıktan sonra sigortası başladı diye sevindiğini söyleyen temizlik işçisi dükkanda çalışanlara çay bile ısmarladığını fakat işin aslının öyle olmadığını dile getirdi.

BORÇLU ŞİRKETİ DEVRETTİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde 44 yaşındaki Bilal Asatekin,11 yıldan beri kız kardeşinin yanında yazıyor ve 2013 yılından bu yana o kadar da bir iş yerinde temizlikçi olarak çalışıyordu. İddiaya göre sigortasız çalışan Asatekin'e patronu O.Ç., Sigorta yapacağını söyleyip kandırarak notere götürdü. Noterde okuma yazma bilmeyen talihsiz adama patronu avucunun içerisinde yazdığı yazı ve imza örneği ile yönlendirme yaptı. O.Ç.’nin Noterde ailesinin üstüne olan borçlu şirketi sigorta vaadiyle kandırdığı çalışanının üstüne devrettiği ortaya çıktı.

ÜZÜNTÜSÜNDEN KANSER OLDU

Asatekin, Bir süre daha çalıştıktan sonra bu iş yerinden çıkarıldı. Başka bir yerde çalışmaya başlayan talihsiz adam kısa süre sonra üzerine borçlu bir şirket olduğunu ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğunu söyledi. Kız kardeşiyle birlikte eski patronu hakkında dava açan tarihsiz adam bu davadan olumlu sonuç alamadı. Kısa süre sonra Akciğer kanseri olduğunu öğrenen adam 2 sokuyor yaşarken kanser nedeniyle 6 ayda 95 kilodan 50 kiloya kadar düştü ve çalışamaz hale geldi.