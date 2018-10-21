Saçlar gerek mevsimsel etkiler gerekse çeşitli çevresel faktörler nedeniyle dönem dönem yıpranabilir ve dökülebilir. Uzmanlara göre mevsimsel saç dökülmeleri normal kabul ediliyor fakat normalden çok daha fazla saçınız dökülüyorsa mutlaka yardım almanız gerekiyor. Peki, dökülen saçlar hızlı bir şekilde yeniden uzar mı? Saçların daha hızlı uzaması için ne yapmak gerekir? İşte bütün bu soruların yanıtı haberimizde...

SAÇLARI HIZLI UZATAN BAKIM KÜRLERİ

Saçların daha hızlı uzamasını sağlamak için birkaç formül uygulayabilirsiniz. Özellikle mevsimlerden kaynaklanan saç dökülmeleri yaşıyorsanız bu formüller size iyi gelecek. İsterseniz hızlı saç uzatan formüllere gelin birlikte bakalım;

1. Biotin ile Saç Bakımı

Malzemeler:

Hindistan cevizi ya da zeytinyağı

2 - 3 biyotin tableti

Nasıl yapılır?

Biyotin tabletlerini tamamen ezerek toz haline getirin ve daha sonra zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağından biri ile karıştırın. Bu karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın ve bir gece saçınızda bekletin. Sabah uyandığınızda saçlarınızı bulunabilirsiniz. Haftada 2 defa bu uygulamayı yapmak saçlarını bunu daha uzamasını sağlayacaktır.

2.Vitaminler

Saç için uygun olan vitaminleri eczanelerden satın alarak saçlarınıza uyguladığınız şampuanların içerisine ilave edip kullanabilirsiniz. Hızlı saç uzatma konusunda özellikle E ve C vitamini kapsülleri çok işinize yarayacak.

3.Bitkisel Yağlar

Başta Argan yağı olmak üzere saç sağlığına ve saç uzamasına katkı sağlayan çok sayıda bitkisel yağ bulunmaktadır. Yine saç tipinize uygun olan bitkisel yağlar ile saç bakımınızı yapabilir ve dökülmenin önüne geçerek saçlarınızın daha hızlı uzamasını daha parlak ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.