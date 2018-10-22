Adnan Oktar suç örgütüne yönelik olarak Yeni Dalga bir operasyonun daha başlatıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın gözaltı kararı çıkarmasının ardından İstanbul Mali suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.

33 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ

Savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan 33 isimden birinin de Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar olduğu öğrenildi. Adnan Oktar tutuklandıktan sonra Kenan Oktar yaptığı açıklamalarla gündemi uzun süre meşgul etmişti.

OPERASYONLAR BAŞLADI

Gözaltı kararlarının ardından bu sabah saatlerinde mali polis belirlenen adreslere operasyon düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir operasyonda ise Adnan Oktar'ın En yakınında bulunduğu iddia edilen ve suç örgütünün iki numarası olan Tarkan yavaş gözaltına alınmıştı.

11 TEMMUZ’DA BÜYÜK OPERASYON

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz günü büyük bir operasyon var Satılmış ve gözaltına alınan yüzlerce kişiden 187 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Adnan Oktar da tutuklanırken cezaevine gönderilen Oktar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş ve kendisini suçsuz olduğunu iddia etmişti. Operasyonun derinleştirilmesinin ardından Adnan Oktar suç örgütünün iğrenç yüzü gözler önüne serilmiş itirafçıların itirafları ile örgüt içerisinde başta cinsel istismar olmak üzere birçok suçun işlendiği ortaya çıkmıştı.