Birçok kadın kilo vermek için internetten ya da dergiler içerisinde bulduğu Diyet listelerini uyguluyor ve kilo vermeye çalışıyor. Aslında bu diyetlerle hızlı kilo Verdiğinizi düşünebilirsiniz Ama bu kilolar kısa sürede daha fazlası olarak sizlere geri dönecektir. Bu şekilde yaptığınız diyetler kısa vadede Size iyi gibi görünse de uzun vadede sağlığınızı tehlikeye atar.

Unutmayın ki siz bu kiloları bir hafta içerisinde almıyorsunuz Bu nedenle bir hafta içerisinde de vermeniz mümkün olmaz. İşte bu süreci daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde idare etmek istiyorsanız diyet sırasında Şimdi sizlere sağlayacağımız 6 hatayı yapmayın.

BAŞKALARI İLE KENDİNİZİ KIYASLAMAYIN

Unutmayın ki Herkesin metabolizması yaşam tarzı yaşı ve kan değerleri farklılık gösterir. Bu nedenle asla bir başkasının diyeti Sizinki ile bir olmayacaktır. İnternetten veya başkalarından duyduğunuz Diyet listelerini uygulamayın Bir uzman yardımı alım.

TARTIYA TAKILIP KALMAYIN

Hormon düzeyleri kadınlarda sürekli olarak değişiklik gösteren bir durumdur. Mesela her ay renkli olduğunuz için hormon düzeylerinin de değişiklik görülür ve siz diyetinize devam etseniz bile tartıya bu olumsuz olarak yansıyabilir. Regl olmasanız bile vücudumuzda ödem olabilir Bunu unutmayın ve tartıyı kafanıza çok takmayın.

DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER UYGULAMAYIN

Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise hızlı kilo vermek için düşük kalorili diyetler uygulamamak. Düşük kalorili diyetlerin bilinçsiz bir şekilde yapmanız durumunda kısa vadede iyi sonuç alsanız bile uzun vadede sağlığınız bu durumdan zarar görebilir. Bunların en basiti ise regl günlerinde düzensizlikler. Tabii ki bunun yanında kas ve kemik yapısında bir sözleşme de görülebilir.

MUCİZE DİYET YA DA İLAÇ YOK

Diyet yaparken yapmanız gereken en önemli şey sağlıklı ve Dengeli beslenmeye özen göstermektir. Eğer bu Sağlıklı ve dengeli beslenme sürecine egzersizle desteklerseniz hedeflerinize kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz. Yani o internette Okuduğunuz tarifler bir mucize yaratmıyor bunları denemeyin.

KALORİ HESABI YAPMAYIN

Kalori hesabı yaparak beslenme düzeni ayarlamak yerine besinlerin içeriklerine ve size katıp katmadıklarına bakarak bir beslenme düzeni belirlemek daha iyi olacaktır. Bedeninize iyi gelen ve temiz besinleri tercih ederek günlük almanız gereken kalori alabilirsiniz. Aynı kaloriyi Hamburger menü yiyerek de alabilirsiniz Fakat bu yiyeceklerin sağlıksız olduğunu unutmayın.

LİGHT ÜRÜNLER TÜKETMEYİN

Diyet yapmaya başlayınca İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri de Light ürünler tüketmek. Yağı kesinlikle tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor çünkü yağsız beslenme diye bir şey yok. Light ürünler yerine sağlıklı yağlar içeren ürünleri tercih etmelisiniz.